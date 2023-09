ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts der Verhandlungen über einen möglichen Teilverkauf der asiatischen Marke Foodpanda auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Südostasien sei für den Essenslieferdienst wegen des starken Wettbewerbs durch Grab, einer schwachen Marktstellung, fehlender Rentabilität und des Boykotts in Thailand ein schwieriger Markt, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher wäre ein Verkauf sehr positiv für die Aktie und die Ergebnisentwicklung des Unternehmens. Allerdings sollten Anleger sich nicht darauf verlassen, dass es am Ende wirklich zu einer Veräußerung kommen wird./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 05:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / / UTC