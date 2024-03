ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Evonik auf 'Outperform' - Ziel 21 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Eckdaten des Spezialchemiekonzerns böten den Aktionären nur wenig Grund zur Freude, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Das erste Quartal habe aber offenbar sehr gut begonnen, und die dem Ausblick auf 2024 zugrunde liegenden Annahmen seien konservativ./edh/gl

