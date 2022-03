ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Evonik auf 'Outperform' - Ziel 41 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Gewinnerwartungen vor allem wegen eins ungeplanten Ausfalls eines Stromkraftwerks verfehlt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresgewinnausblick für 2022 liege in der Mitte der Spanne zwar leicht unter der durchschnittlichen Markterwartungen, deutlicher fallen dürften die aber nicht. Der Experte hob zudem den freien Mittelzufluss 2021 in Höhe von 950 Millionen Euro hervor, der mehr als ausreiche, die erstmals seit Jahren leicht angehoben Dividende abzudecken./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / 07:22 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------