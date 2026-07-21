Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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21.07.2026 11:19:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Fraport auf 'Market-Perform' - Ziel 74 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern. Sollte es tatsächlich zu Kürzungen kommen, seien für Flughafenbetreiber wie Fraport vor allem das Ausmaß der Einschnitte, die jeweilige Abhängigkeit von den Airlines sowie deren Bilanzstärke von Bedeutung./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC

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