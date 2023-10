ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Hellofresh auf 'Underperform' - Ziel 17 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat HelloFresh nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen an die Kundenentwicklung, die Auftragslage und den Umsatz verfehlt, mit den operativen Margen aber positiv überrascht, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Zahlen nicht gerade beeindruckend. Die Konsenserwartungen für einen Margenanstieg im Schlussquartal erschienen zudem zu ambitioniert./gl/ajx

