Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
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15.04.2026 10:04:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Hermes auf 'Outperform' - Ziel 2250 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Luca Solca am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Der Luxuskonzern habe sein ambitioniertes Wachstumsziel für das Gesamtjahr allerdings beibehalten./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC
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