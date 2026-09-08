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08.09.2026 16:19:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 102 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Im Geschäft mit der Automobilindustrie komme in der Chipbranche eine Erholung in die Gänge, schrieb Analyst David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Endmarkt für Kraftfahrzeuge bleibe zwar schwach, doch eine sich verbessernde Preisentwicklung sei ein unterschätzter Hebel für die Ertragskraft. Unter den Herstellern analoger Chips bevorzugt der Experte in Europa Infineon und Reseas, in den USA Analog Devices./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 20:30 / UTC
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