Jungheinrich Aktie

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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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07.05.2026 11:34:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Jungheinrich auf 'Outperform' - Ziel 46 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Jungheinrich nach finalen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Resultate des Gabelstapler-Herstellers entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dazu kämen die trotz des vergleichsweise schwachen Auftakts bestätigten Jahresziele./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:00 / UTC

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