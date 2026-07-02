KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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02.07.2026 22:49:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Kion auf 'Outperform' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kion (KION GROUP) vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Philippe Lorrain verwies in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf zuversichtliche Aussagen während des Pre-Close-Calls des Anbieters von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten. Insgesamt dürfte mit einem soliden Quartal zu rechnen sein, schrieb er./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:24 / UTC

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