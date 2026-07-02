KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|
02.07.2026 22:49:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Kion auf 'Outperform' - Ziel 65 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kion (KION GROUP) vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Philippe Lorrain verwies in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf zuversichtliche Aussagen während des Pre-Close-Calls des Anbieters von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten. Insgesamt dürfte mit einem soliden Quartal zu rechnen sein, schrieb er./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:24 / UTC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!