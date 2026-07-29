L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
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29.07.2026 21:19:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt L'Oreal auf 'Market-Perform' - Ziel 405 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal (LOréal) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott attestierte dem Kosmetikkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes Zahlenwerk. Nach einer herausfordernden Zeit präsentiere sich das Unternehmen wieder in Bestform./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC
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