Michelin Aktie

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WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261

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02.07.2026 21:49:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Michelin auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) vor den am 27. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Harry Martin verwies in einem am Donnerstagabend vorliegenden Ausblick auf Aussagen des Reifenherstellers im Pre-Close-Call vor dem Quartalsbericht. Nach den optimistischen Äußerungen des Wettbewerbers Continental zum zweiten Quartal am Mittwoch sei er unsicher gewesen, ob Michelin bei den Absatzmengen enttäuschen könnte, schrieb Martin. Die nun erfolgte Bestätigung der gesamten bisherigen Jahresprognose dürfte daher eine gewisse Erleichterung darstellen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:17 / UTC

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