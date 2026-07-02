Michelin Aktie
WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261
|
02.07.2026 21:49:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Michelin auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) vor den am 27. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Harry Martin verwies in einem am Donnerstagabend vorliegenden Ausblick auf Aussagen des Reifenherstellers im Pre-Close-Call vor dem Quartalsbericht. Nach den optimistischen Äußerungen des Wettbewerbers Continental zum zweiten Quartal am Mittwoch sei er unsicher gewesen, ob Michelin bei den Absatzmengen enttäuschen könnte, schrieb Martin. Die nun erfolgte Bestätigung der gesamten bisherigen Jahresprognose dürfte daher eine gewisse Erleichterung darstellen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:17 / UTC
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|12:26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06:49
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12:26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06:49
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12:26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:49
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Michelin Equal Weight
|Barclays Capital
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.