Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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22.07.2026 16:04:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' - Ziel 72 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der US-Sportartikelhersteller nach Angaben der zwei wichtigsten Vertriebspartner in China, TopSports und Pou Sheng, die Online-Liefermengen an diese aktiv reduziert. Zudem wolle Nike von Januar 2027 an den Online-Verkauf über von Vertriebspartnern betriebene Shops einstellen. Sherman schrieb dazu, dass dieser Schritt Teil der Bemühungen von Nike sei, den Online-Vertrieb in China von qualitativ minderwertigen Verkaufsaktivitäten zu bereinigen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTC
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