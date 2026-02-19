ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus liege bei dem Autobauer auf dem 2026er Ausblick, der zwar etwas unter dem Konsens liege, was aber in etwa der Erfahrung von bisherigen Branchenberichten entspreche, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC

