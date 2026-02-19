Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|
19.02.2026 11:19:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus liege bei dem Autobauer auf dem 2026er Ausblick, der zwar etwas unter dem Konsens liege, was aber in etwa der Erfahrung von bisherigen Branchenberichten entspreche, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!