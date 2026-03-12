RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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12.03.2026 12:49:39

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Market-Perform' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um sechs Prozent über dem Konsens, schrieb Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dazu habe vor allem das Segment Versorgung und Handel des Stromkonzerns beigetragen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / UTC

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