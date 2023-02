ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 53 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Nach fast einjähriger Verspätung habe die EU-Kommission kürzlich Regeln zur Definition von erneuerbarem Wasserstoff vorgeschlagen und sie erwarte, dass das Europäische Parlament und der Rat die Vorschriften annehmen werden, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit würden erhebliche Unsicherheiten beseitigt und Projekte könnten vorankommen. Nel, RWE, Orsted und auch ITM Power dürften von mehr Klarheit durch diese Regeln profitieren./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2023 / 15:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2023 / 06:01 / UTC

