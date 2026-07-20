Ryanair Aktie

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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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20.07.2026 10:04:39

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 32,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die Airline hab mit ihrem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving in einer Reaktion am Montag. Die Sommer-Ticketpreise entwickelten sich etwas schwächer./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTC

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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