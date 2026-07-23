Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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23.07.2026 16:04:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Delphine Le Louet bescheinigte dem Labor- und Pharmazulieferer am Donnerstag nach dessen Geschäftszahlen ein solides erstes Halbjahr. Die Margen zögen an./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC

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12:20 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:49 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
23.07.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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