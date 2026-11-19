Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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19.11.2026 10:34:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 330 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Im Geschäftsjahr 2027 böten sich mehrere Chancen für Aufwärtskorrekturen, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch. Er hob hervor, dass das Thema Industrial KI Bedeutung gewinnt für das Segment Digital Industries (DI). Damit gemeint sind KI-Lösungen für den Einsatz in Produktion, Fertigung, Logistik von Unternehmen. Die derzeitigen Ziele für das Geschäftsjahr hält er für zunehmend sattelfest./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 21:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:01 / UTC
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