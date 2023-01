ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Siemens Energy nach Zahlen auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Erneut habe die Windkrafttochter Siemens Gamesa eine Gewinnwarnung veröffentlicht, dieses Mal für den Bereich Business Services, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Green sprach von einem "großen finanziellen Schlag" und wundert sich, dass Siemens Energy "seltsamerweise seine Prognose für den freien Barmittelzufluss" im angelaufenen Geschäftsjahr angehoben habe./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 00:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 00:31 / UTC