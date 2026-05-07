Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
07.05.2026 13:49:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,15 Euro belassen. Das Umsatzwachstum und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, während das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber liege, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ausblickssenkung wegen der Herausforderungen im Diagnostikgeschäft sowie der anziehenden Inflation komme nach entsprechenden vorherigen Signalen des Unternehmens nicht ganz überraschend. Die im Verhältnis zum Umsatz schwache Auftragslage dürfte am Markt indes mit Vorsicht betrachtet werden./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
07.05.26
|Aktie im Minus: Siemens Healthineers kappt Prognose - Sparte Labordiagnostik gerät in den Fokus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX stärker (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
07.05.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26