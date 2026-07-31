Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
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31.07.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zum Geschäftsjahresausblick 2025/26 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,70 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig verwies in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung vor allem auf die wegen des im dritten Quartal schwachen Diagnostik-Geschäfts gesenkte Jahresumsatzprognose. Sie hob allerdings auch den "sehr starken Auftragsbestand" des Medizintechnikkonzerns hervor. Dieser dürfte für Zuversicht über eine neuerliche Wachstumsbeschleunigung im Bereich Bildgebung sowie über eine breitere Umsatzunterstützung in den kommenden Quartalen sorgen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC
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