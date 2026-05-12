Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|
12.05.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ströer auf 'Market-Perform' - Ziel 36 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer (Ströer SECo) nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien geprägt vom organischen Umsatz, der leicht über dem Analystenkonsens liege, schrieb Annick Maas am Dienstag. Spekulationen über ein Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Blackstone und I-Squared seien nicht kommentiert worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|15:07
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:15
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|07:46
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|15:07
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:15
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|07:46
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|15:07
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:01
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:15
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|38,98
|-2,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.