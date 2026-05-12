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Ströer Aktie

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12.05.2026 09:34:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ströer auf 'Market-Perform' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer (Ströer SECo) nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien geprägt vom organischen Umsatz, der leicht über dem Analystenkonsens liege, schrieb Annick Maas am Dienstag. Spekulationen über ein Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Blackstone und I-Squared seien nicht kommentiert worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC

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