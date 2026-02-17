TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
17.02.2026 16:19:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Teamviewer auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TeamViewer mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Market-Perform" belassen. In einer Berichtsreihe befassten sich Aleksander Peterc und weitere Kollegen mit KI-bedingten Verdrängungsrisiken. TeamViewer sehen sie innerhalb der Softwarebranche überdurchschnittlich hohem KI-Druck ausgesetzt, wie sie am Dienstag schrieben. Vor allem der traditionelle, personalintensive Fernsupport sei betroffen und auch die IT-Ticketing-Workflows, da Automatisierung den Bedarf an diesen Dienstleistungen erheblich reduzieren könne./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC
