United Parcel Service Aktie

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WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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24.07.2026 14:04:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt UPS auf 'Outperform' - Ziel 133 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS (United Parcel Service) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 US-Dollar belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC

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