Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
07.09.2026 16:49:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 100 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW) nach der überraschenden Einigung auf ein Sparpaket auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Im Rahmen einer Analystenkonferenz habe es von vielen Seiten Applaus für eine "historische Vereinbarung" gegeben, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte bemüht daraufhin die Weisheit, dass "eine Reise von tausend Meilen mit einem einzigen Schritt" beginne, aber auch noch viel schiefgehen könne. Die Ziele seien äußerst ehrgeizig und es bestehe noch die Gefahr, dass der Betriebsrat nicht so kompromissbereit bleibe. Es komme nun auf die Umsetzung an./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 22:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 04:00 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
16:49
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt nach (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
11:21
|Volkswagen will Werk in Osnabrück verkaufen (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|15:32
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|15:32
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|15:32
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,80
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.