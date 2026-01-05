ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
05.01.2026 08:49:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt ASML auf 'Outperform' - Ziel 1300 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML (ASML NV) von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1300 Euro angehoben. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ist für 2026 der europäische Halbleiter-Branchenfavorit von Analyst David Dai, wie er in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung schrieb. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus. Ein weiterer Treiber sei die Nachfrage nach Logik-Computerchips; hier baue etwa der Auftragsfertiger TSMC die Kapazitäten aus, um die KI-Nachfrage zu bedienen./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC
