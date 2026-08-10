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10.08.2026 09:04:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Aumovio auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 54 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AUMOVIO von 38 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das zweite Quartal sei ein reinigendes Gewitter gewesen, schrieb Harry Martin am Freitagabend. Bei den Einsparungen liege der Autozulieferer nach den ersten sechs Monaten Eigenständigkeit über Plan. Im kommenden Jahr dürfte man selbst ohne Umsatzwachstum beim operativen Ergebnis die Markterwartungen übertreffen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 18:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 04:00 / UTC

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07:51 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
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07.08.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 AUMOVIO Buy UBS AG
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