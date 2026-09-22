Engie Aktie

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WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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22.09.2026 08:34:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Engie auf 'Outperform' trotz Zielsenkung

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie (Engie (ex GDF Suez)) von 29,40 auf 27,70 Euro gesenkt, die Aktien nach ihrem Rückschlag aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Dieser habe beim Energiekonzern nun für ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken gesorgt, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die politische Unsicherheit in Frankreich sei mehr oder weniger eingepreist, doch das Unternehmen sei für bessere Zeiten positioniert. Mehrere Bereiche könnten von dem aktuellen Konjunktur- und Rohstoffumfeld profitieren./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 11:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTC

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07:18 Engie Outperform Bernstein Research
09.09.26 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
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Engie (ex GDF Suez) 23,87 1,36% Engie (ex GDF Suez)

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