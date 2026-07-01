Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
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01.07.2026 16:08:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Gerresheimer auf 'Market-Perform' - Ziel erhöht
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gerresheimer von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 18,90 auf 28,70 Euro angehoben. Im Juni habe es von dem Verpackungshersteller schon die zweite Gewinnwarnung binnen drei Monaten gegeben, erwähnte Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit den neu formulierten Eckdaten für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 habe das Unternehmen aber womöglich einen Schritt gemacht, um die "schwierigen Zeiten" hinter sich zu lassen. Das Profil von Chancen und Risiken sei nun ausgewogen./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC
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