Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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29.05.2026 09:19:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Iberdrola-Ziel auf 19,80 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola (Iberdrola SA) von 17,30 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die strategische Positionierung des Versorgers passe immer besser zu den strukturellen Wachstumsthemen, schrieb Jorge Alonso Suils am Mittwochabend. Die Chancen seien aktuell aber bereits eingepreist./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 04:50 / UTC

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