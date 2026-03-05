Kering Aktie

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

05.03.2026 13:58:39

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Kering auf 'Market-Perform' - Ziel 235 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Der Luxuskonzern verfolge den Ansatz "langsam und stetig", um wieder mehr Schwung in seine Marken zu bringen, schrieb Luca Solca am Mittwochnachmittag. Das Debüt des neuen Kreativdirektors von Gucci sei zwar kein "Homerun" gewesen, aber ein Schritt in die richtige Richtung./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:35 / UTC

Nachrichten zu Kering

Analysen zu Kering

05.03.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
03.03.26 Kering Neutral UBS AG
11.02.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Kering Halten DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Kering 258,75 -0,25% Kering

