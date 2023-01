ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Renault auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 45 Euro angehoben. Das Verhältnis von Chancen und Risiken bei den Papieren des französischen Autobauers habe sich deutlich verbessert, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weiterhin starke Gewinnbeiträge des Europa-Geschäfts sollten 2023 das zyklische Risiko mindern. Er lobte außerdem die vielversprechende Strategie der Franzosen, unter anderem wegen der Nissan-Partnerschaft./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 19:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 05:00 / UTC

