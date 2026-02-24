Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

24.02.2026 18:34:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Daimler Truck - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Harry Martin widmete sich in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der Nutzfahrzeugbranche den Aussichten in Nordamerika. Er hob seine Schätzungen für das Marktwachstum und entsprechend auch seine Kursziele an. Die Aktien seien aber bereits mindestens adäquat gestiegen, so Martin. Daher ändere sich an den Einschätzungen grundsätzlich nichts. Paccar müsse man als Anleger haben, bei Daimler Truck seien sowohl die Erwartungen als auch die Bewertung zu hoch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 23:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:00 / UTC

