GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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18.11.2026 10:04:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Gea Group auf 71 Euro - 'Market-Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GEA nach der Ankündigung einer Wandelanleihe von 69 auf 71 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Wegen der damit verbundenen Zinszahlungen des Anlagenbauers senkte Analyst Benjamin Thielmann am Dienstag die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um bis zu zwei Prozent. Das werde aber von geringeren gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten und weiteren Effekten mehr als ausgeglichen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 05:30 / UTC
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