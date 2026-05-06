Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 23:19:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Infineon auf 74 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein insgesamt solides viertes Geschäftsquartal des Halbleiterkonzerns habe die Messlatte für das Geschäftsjahr 2026/27 höher gelegt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten