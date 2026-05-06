Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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06.05.2026 23:19:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Infineon auf 74 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein insgesamt solides viertes Geschäftsquartal des Halbleiterkonzerns habe die Messlatte für das Geschäftsjahr 2026/27 höher gelegt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC
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