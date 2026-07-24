Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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24.07.2026 10:04:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Intel auf 110 Dollar - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 100 auf 110 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterkonzerns sei sehr stark ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das laufende Jahresviertel habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC

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