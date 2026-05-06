RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|
06.05.2026 23:34:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1045 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RATIONAL von 1035 auf 1045 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den unerwartet guten Zahlen zum ersten Quartal sei der Profiküchen-Ausrüster auf dem richtigen Weg, die unveränderten Jahresziele zu erreichen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:21 / UTC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Rational auf 680 Euro - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
06.05.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1045 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
06.05.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
06.05.26