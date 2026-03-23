RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
23.03.2026 12:34:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1100 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RATIONAL nach Zahlen von 1080 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar habe der Ausblick des Großküchenausstatters den Erwartungen entsprochen, doch die vorgeschlagene Dividende sei eine positive Überraschung, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Ebenfalls positiv sei gewesen, dass das gesamte Mengenwachstum von Rational im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder bei 6 Prozent gelegen habe./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 21:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 21:17 / UTC
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Analysen zu RATIONAL AG
|23.03.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|20.03.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|20.03.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
