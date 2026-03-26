ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für RWE auf 57 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran aktualisierte nach den vorgelegten Jahreszahlen und Kapitalmarkttagen europäischer Energiekonzerne ihre Bewertungsmodelle. Für RWE bezog sie auch den überarbeiteten Strategieplan bis 2031 ein, der eine höhere Kapitalallokation in den USA beinhaltet, wie sie am Mittwochabend schrieb. Der Strategieplan sei realisierbar und solide./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 05:55 / UTC

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