Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
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23.07.2026 12:34:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Valeo auf 15 Euro - 'Market-Perform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo nach einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr von 13 auf 15 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen seien zuversichtlich, den Absatz mit chinesischen Kunden intensivieren zu können, schrieb Stephen Reitman in einer Studie am Donnerstag. Damit stehe der Automobilzulieferer in starkem Kontrast zur europäischen Automobilbranche, die von Untergangsstimmung geprägt sei./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 22:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:10 / UTC
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