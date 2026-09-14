Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
14.09.2026 13:39:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Mercedes-Benz auf 'Market-Perform' - Ziel 56 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Stuttgarter litten in China unter den gleichen Problemen wie andere der Branche, schrieb Harry Martin am Montag nach einem Treffen mit dem Finanzchef. Der Konzern sehe dort aber auch immense Chance - unter anderem als Exportbasis in andere asiatische Märkte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
17:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:19
|Mercedes-Benz GLE: Weltweiter Rückruf von mehr als 23.000 SUV (Spiegel Online)
|
14:46
|Mercedes-Benz ruft weltweit über 23.000 Autos zurück (dpa-AFX)
|
13:39
|ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Mercedes-Benz auf 'Market-Perform' - Ziel 56 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11:30
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:30
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)