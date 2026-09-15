National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
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15.09.2026 11:04:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein nimmt National Grid mit 'Outperform' wieder auf
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung für National Grid beim Kursziel von 1310 Pence mit "Outperform" wieder aufgenommen. Der Energienetzbetreiber sei "eingestöpselt in Wachstum", schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die Aktie biete die Beteiligung an attraktivem regulierten Geschäft auf einem wenig ambitionierten Bewertungsniveau, gemessen an Wachstum und guter Berechenbarkeit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 14:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:45 / UTC
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