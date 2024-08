ANALYSE-FLASH: Bernstein nimmt Porsche SE mit 'Market-Perform' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Porsche SE (Porsche Automobil vz) mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 46 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Börsengang des Sportwagenbauers Porsche AG habe gezeigt, dass die Holdinggesellschaft großen Einfluss besitze auf das, was bei Volkswagen und der Porsche AG passiert, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hofft weiterhin, dass die Porsche SE ihren Einfluss nutzen wird, um weitere versteckte Werte mit Blick auf VW zu heben. Kurzfristig gebe es dafür aber keine Hinweise./mis/tih

