WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

26.01.2026 08:20:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 50,55 auf 31,00 Euro gekappt. Nach der Gewinnwarnung des Medizintechnikkonzerns und dem abrupten Ausscheiden von Vorstandschef Maximillian Foerst Ende Dezember rechne sie - ausgehend von den Margentiefs - nicht mehr mit einer beständigen Margenverbesserung, schrieb Susannah Ludwig in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus wüchsen Zweifel bei ihr, was den langfristigen Anstieg der Profitabilität durch Disziplinierung und Vermarktung betreffe. Sie stehe nun an der Seitenlinie und warte auf Anzeichen, dass sich strategische Veränderungen in erhofften langfristigen Gewinnverbesserungen niederschlügen./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

07:26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 28,00 -1,75% Carl Zeiss Meditec AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

