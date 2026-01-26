Carl Zeiss Meditec Aktie
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Market-Perform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 50,55 auf 31,00 Euro gekappt. Nach der Gewinnwarnung des Medizintechnikkonzerns und dem abrupten Ausscheiden von Vorstandschef Maximillian Foerst Ende Dezember rechne sie - ausgehend von den Margentiefs - nicht mehr mit einer beständigen Margenverbesserung, schrieb Susannah Ludwig in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus wüchsen Zweifel bei ihr, was den langfristigen Anstieg der Profitabilität durch Disziplinierung und Vermarktung betreffe. Sie stehe nun an der Seitenlinie und warte auf Anzeichen, dass sich strategische Veränderungen in erhofften langfristigen Gewinnverbesserungen niederschlügen./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:00 / UTC
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|07:26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
