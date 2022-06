ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Givaudan auf 'Underperform' - Ziel 3100 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Givaudan von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 3600 auf 3100 Franken gesenkt. Analyst Gunther Zechmann lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Zusammenschluss von DSM und Firmenich. Der Deal sei wegweisend, lasse dem fusionierten Unternehmen aber noch genügend weiteren Aktionsspielraum. Zechmann empfiehlt daher Aktien von DSM. Andere Zulieferer für Konsumgüter gerieten mit dem Deal aber unter Druck, wobei der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan am verwundbarsten erscheine./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 21:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 04:00 / UTC

