Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
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13.11.2026 15:49:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Siemens Healthineers auf 'Market-Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:00 / UTC
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