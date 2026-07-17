Air Liquide Aktie

Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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17.07.2026 10:04:39

ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Air Liquide auf 189 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 207 auf 189 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. James Hooper erwartet mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal von Chemieunternehmen überwiegend solide Ergebnisse, wobei es nach den Eckdaten und der Prognoseerhöhung durch BASF kaum Überraschungen geben dürfte. In der am Freitag vorliegenden Branchenstudie rechnet der Experte lediglich mit weiteren Anhebungen der Prognosen seitens US-Industriegasunternehmen, und selbst diese dürften minimal ausfallen. Positiv blickt er derweil vor allem auf den Farbenkonzern Akzo Nobel, während die Markterwartungen an Air Liquide etwas zu hoch sein könnten./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:01 / UTC

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