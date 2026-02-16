Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
16.02.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Airbus auf 234 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 240 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Douglas Harned sieht keine großen Risiken mehr, was die anstehenden Jahreszahlen betrifft. 2026 seien die von Analysten angenommenen Auslieferungen für den Flugzeugbauer aber eine Herausforderung, schrieb er am Montag. Er selbst kürzte seine Annahme von ehemals 900 auf 865 Jets, während der Konsens bei 910 liege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:48 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
