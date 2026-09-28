BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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28.09.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für BASF auf 61 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnete am Wochenende eine mögliche Kombination mit Evonik durch, wie er am Montag schrieb. Die reinen Zahlen erschienen attraktiv, die Anlagestory würde allerdings grundsätzlich komplexer./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 01:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 04:05 / UTC
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