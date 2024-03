ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für DHL Group auf 46,50 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach Quartalszahlen von 48,00 auf 46,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikkonzerns sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Hauptursache dafür sehe er die europäischen Nachfragetrends im Expressgeschäft, die unter anderem eine anhaltende Nachfrageschwäche verursachten. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2024 und 2025./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2024 / 23:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 06:00 / UTC

